НАТО, помимо сосредоточения войск в странах Прибалтики, также уделяет внимание южному направлению — Румынии и украинскому побережью Чёрного моря, пишет газета «Взгляд». Под предлогом защиты от «российской угрозы» проводятся мероприятия, которые облегчают развертывание крупных группировок войск в этом регионе. Французские военные картографы создали детальную трехмерную карту на границе Румынии, Молдавии и Украины, поскольку Фокшанские ворота могут быть использованы российской армией для наступления.

Во Франции формируется отдельная воинская часть из 350 человек, занимающаяся как операциями, так и их планированием. Цель их работы — предоставить союзникам обновленные данные о возможном поле боя, включая мосты, дороги и укрытия для размещения вооружений. Несмотря на то что три года назад французское руководство утверждало, что «Франция не находится в состоянии войны с Россией», в марте этого года стало известно о планах по обеспечению граждан «наборами для выживания» на случай войны. Это свидетельствует о подготовке Европы к возможному конфликту с Россией, говорится в статье наших коллег.

В 2025 году НАТО запланировало 107 военных учений, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения Европы на сумму 800 миллиардов евро. Франция увеличивает объемы военного производства: например, выпуск гаубиц «Цезарь» вырастет с двух до восьми штук в месяц. Также страна стремится сократить отставание от России в области передовых вооружений, проводя испытания гиперзвуковых ракет и планируя их массовое производство к 2035 году.