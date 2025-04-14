«Банк Зенит» хочет отсудить у Кержакова Audi из-за чужого долга в 6,7 млн

Приморский районный суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал иск ПАО «Банк Зенит» к Александру Кержакову о взыскании заложенного имущества. В качестве третьего лица в деле указан Сергей Сергеевич Петухов. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Согласно информации, в декабре 2016 года банк выдал Петухову кредит на сумму 1,5 миллиона рублей для покупки автомобиля AUDI Q3, при этом был заключен договор залога на данное транспортное средство.

«Петухов плохо исполнял свои обязательства по кредиту, и в 2019 году через суд с него была взыскана задолженность. Однако обязательства перед банком так и не были выполнены. В настоящее время сумма долга составляет 6 702 852 рубля», — говорится в сообщении.

Банк узнал, что Петухов продал заложенную иномарку Кержакову. Теперь же истец требует через суд вернуть автомобиль у Кержакова, продать его на публичных торгах и вернуть вырученные средства банку. Кроме того, банк намерен взыскать с футболиста 30 тысяч рублей — это расходы на оплату государственной пошлины.