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Регион
14 апреля, 19:27

«Нечего стесняться»: Теннисист Рублëв признался, что чуть не остался без яичка

Андрей Рублëв откровенно рассказал о проблемах с половыми органами

Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / ЕРА / SEBASTIEN NOGIER

Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / ЕРА / SEBASTIEN NOGIER

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал в интервью YouTube-каналу «Больше», из-за чего в октябре прошлого года у него были проблемы с половыми органами. Спортсмену пришлось лечь на стол хирурга всего за несколько дней до турнира.

В октябре 2024 года, непосредственно перед соревнованиями в Китае, Рублёв был вынужден срочно перенести операцию. По словам теннисиста, промедление с медицинской помощью могло привести к потере яичка. Теннисист подчеркнул, что проблемы со здоровьем есть у каждого, и своим примером он хотел призвать людей не стесняться говорить о них.

«Мы все простые люди. У каждого в теле много своих проблем. Пусть увидят, что у всех проблемы есть. Стесняюсь, конечно. Эта ситуация случалась со многими людьми. Ну произошло. <...> Нечего стесняться. У всех свои проблемы», — сказал Рублёв.

Рублёв обыграл Дрейпера и стал чемпионом теннисного турнира ATP в Дохе
Рублёв обыграл Дрейпера и стал чемпионом теннисного турнира ATP в Дохе

Ранее Рублёв рассказал, что в прошлом году принимал антидепрессанты на фоне проблем с психикой. Спортсмен отметил, что сейчас чувствует себя лучше. Он отказался от приёма препаратов и начал работать с психологом.

Алиса Хуссаин
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