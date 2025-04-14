«Нечего стесняться»: Теннисист Рублëв признался, что чуть не остался без яичка

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал в интервью YouTube-каналу «Больше», из-за чего в октябре прошлого года у него были проблемы с половыми органами. Спортсмену пришлось лечь на стол хирурга всего за несколько дней до турнира.

В октябре 2024 года, непосредственно перед соревнованиями в Китае, Рублёв был вынужден срочно перенести операцию. По словам теннисиста, промедление с медицинской помощью могло привести к потере яичка. Теннисист подчеркнул, что проблемы со здоровьем есть у каждого, и своим примером он хотел призвать людей не стесняться говорить о них.

«Мы все простые люди. У каждого в теле много своих проблем. Пусть увидят, что у всех проблемы есть. Стесняюсь, конечно. Эта ситуация случалась со многими людьми. Ну произошло. <...> Нечего стесняться. У всех свои проблемы», — сказал Рублёв.