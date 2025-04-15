Сын Юрия Никулина экстренно обратился к врачам после отравления
Максим Никулин. Обложка © VK / Большой Московский Цирк
Генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин экстренно обратился к врачам из-за резких болей в животе и обезвоживания. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 68-летний сын актёра Юрия Никулина вызвал скорую помощь домой. Предварительно, всему виной — сильное отравление и занесённая инфекция. Ему назначили лечение и дополнительное обследование.
Ранее Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. У артиста поднялась температура и появились проблемы с дыханием. Однако Татьяна Брухунова, супруга народного артиста РСФСР, опровергла заявления о его госпитализации.