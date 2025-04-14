Бюджет Госдепа урежут почти наполовину
Washington Post: Власти США планируют почти наполовину урезать бюджет Госдепа
Здание Госдепартамента США. Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance
Администрация США намерена урезать финансирование Госдепартамента почти вдвое. Сокращения затронут, в том числе, взносы в ООН и НАТО. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на меморандум ведомства.
Бюджет Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) может быть урезан на 28,4 миллиарда долларов, что составляет 48% от уровня финансирования, одобренного Конгрессом на 2025 год. Согласно документу, гуманитарная помощь сократится на 54%, финансирование глобального здравоохранения — на 55%, а поддержка международных организаций — почти на 90%. Полностью прекратится финансирование международных миротворческих миссий.
В меморандуме также предлагается закрыть ряд подразделений, а также все образовательные и культурные программы, включая программу Фулбрайта.
Отмечается, что у главы госдепа Марко Рубио есть время до вторника, чтобы ответить на предложения OMB. По данным Washington Post, пока неясно, одобрит ли контролируемый республиканцами Конгресс такие серьёзные сокращения.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о закрытии 83% программ USAID, которые, по его мнению, не отвечали интересам страны. Сотрудников агентства планируют уволить до сентября 2025 года.