Бюджет Госдепа урежут почти наполовину

Администрация США намерена урезать финансирование Госдепартамента почти вдвое. Сокращения затронут, в том числе, взносы в ООН и НАТО. Об этом сообщила газета Washington Post, ссылаясь на меморандум ведомства.

Бюджет Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) может быть урезан на 28,4 миллиарда долларов, что составляет 48% от уровня финансирования, одобренного Конгрессом на 2025 год. Согласно документу, гуманитарная помощь сократится на 54%, финансирование глобального здравоохранения — на 55%, а поддержка международных организаций — почти на 90%. Полностью прекратится финансирование международных миротворческих миссий.

В меморандуме также предлагается закрыть ряд подразделений, а также все образовательные и культурные программы, включая программу Фулбрайта.