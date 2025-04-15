Россиянам напомнили, кого коснётся ограничение на снятие наличных с 1 сентября

С 1 сентября вступает в силу новый закон, который ограничит снятие наличных для некоторых клиентов банков. Однако такие меры коснутся не всех, а только тех, кто будет замечен в подозрительных финансовых операциях. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт Эльман Мехтиев.

Согласно новому законодательству, если банк заметит несанкционированные операции, он на 48 часов ограничит доступ к счёту. Также вводится лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки. Для тех, чьи счета значатся в базе ЦБ как использованные мошенниками, лимит будет составлять 100 тысяч рублей в месяц.

Мехтиев отметил, что в первую очередь это затронет людей, чьи действия могут быть расценены как мошеннические, например, так называемых дропперов. По его мнению, такие меры помогут сократить потери, связанные с социальной инженерией.