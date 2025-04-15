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Регион
15 апреля, 01:00

Россиянам напомнили, кого коснётся ограничение на снятие наличных с 1 сентября

Эксперт Мехтиев: Массовых ограничений на снятие наличных с 1 сентября не будет

Банкомат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Банкомат. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

С 1 сентября вступает в силу новый закон, который ограничит снятие наличных для некоторых клиентов банков. Однако такие меры коснутся не всех, а только тех, кто будет замечен в подозрительных финансовых операциях. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт Эльман Мехтиев.

Согласно новому законодательству, если банк заметит несанкционированные операции, он на 48 часов ограничит доступ к счёту. Также вводится лимит на снятие наличных — не более 50 тысяч рублей в сутки. Для тех, чьи счета значатся в базе ЦБ как использованные мошенниками, лимит будет составлять 100 тысяч рублей в месяц.

Мехтиев отметил, что в первую очередь это затронет людей, чьи действия могут быть расценены как мошеннические, например, так называемых дропперов. По его мнению, такие меры помогут сократить потери, связанные с социальной инженерией.

«Обычно под воздействием таких методов человек находится в состоянии стресса из-за давления несуществующих угроз («надо спасать средства», «нужна помощь в операции по поимке мошенника» и т.п.). Но при этом с правовой точки зрения он совершает все эти навязанные операции в «уме и здравии», — сказал Мехтиев. Соответственно, банки будут внимательнее следить за нетипичными операциями.

Только для дропперов: В Госдуме рассказали о новом ограничении на снятие денег в банкоматах
Только для дропперов: В Госдуме рассказали о новом ограничении на снятие денег в банкоматах

Напомним, в России приняли поправки к Федеральному закону № 41-ФЗ, которые ограничат снятие наличных для конкретных граждан, если есть подозрения в мошеннических действиях. Также сообщалось, что в РФ разработали систему, которая должна помочь клиентам защититься от злоумышленников, предлагающих «спасти» деньги путём перевода на «безопасный» счёт.

Тимур Хингеев
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