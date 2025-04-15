Большинство британцев считают страну «сломленной» и требуют перемен

Опрос, проведённый в Лейбористской партии в ключевых районах Великобритании показал, что более двух третей избирателей считают свою страну «сломленной». Это мнение укрепилось после новых эпизодов пересечений Ла-Манша мигрантами и забастовки мусорщиков. Об этом пишет газета The Sun.

Избиратели требуют масштабных изменений в иммиграционной политике, здравоохранении и экономике. Только 23% респондентов убеждены, что ситуация в стране не столь критична, а 9% не смогли сформулировать чёткое мнение. Две трети опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Лишь 21% полагают, что текущая политика способствует улучшению.