Большинство британцев считают страну «сломленной» и требуют перемен
The Sun: Почти 70% англичан уверены, что Великобритания в кризисе
Грустные анличане пьют чай на фоне Биг-Бена. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Опрос, проведённый в Лейбористской партии в ключевых районах Великобритании показал, что более двух третей избирателей считают свою страну «сломленной». Это мнение укрепилось после новых эпизодов пересечений Ла-Манша мигрантами и забастовки мусорщиков. Об этом пишет газета The Sun.
Избиратели требуют масштабных изменений в иммиграционной политике, здравоохранении и экономике. Только 23% респондентов убеждены, что ситуация в стране не столь критична, а 9% не смогли сформулировать чёткое мнение. Две трети опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Лишь 21% полагают, что текущая политика способствует улучшению.
Результаты опроса предполагают, что правая партия «Реформа» может рассчитывать на значительный рост поддержки в предстоящих выборах в мае. Кроме того, лидер партии Найджел Фарадж опережает Кира Стармера в вопросе, кто из них способен стать лучшим премьер-министром. Примерно треть избирателей верит, что «реформатор» способен решить проблему нелегальной иммиграции, когда как в нынешнего премьера верит лишь 17%.