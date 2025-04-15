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15 апреля, 05:42

Большинство британцев считают страну «сломленной» и требуют перемен

The Sun: Почти 70% англичан уверены, что Великобритания в кризисе

Грустные анличане пьют чай на фоне Биг-Бена. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Грустные анличане пьют чай на фоне Биг-Бена. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Опрос, проведённый в Лейбористской партии в ключевых районах Великобритании показал, что более двух третей избирателей считают свою страну «сломленной». Это мнение укрепилось после новых эпизодов пересечений Ла-Манша мигрантами и забастовки мусорщиков. Об этом пишет газета The Sun.

Избиратели требуют масштабных изменений в иммиграционной политике, здравоохранении и экономике. Только 23% респондентов убеждены, что ситуация в стране не столь критична, а 9% не смогли сформулировать чёткое мнение. Две трети опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Лишь 21% полагают, что текущая политика способствует улучшению.

Результаты опроса предполагают, что правая партия «Реформа» может рассчитывать на значительный рост поддержки в предстоящих выборах в мае. Кроме того, лидер партии Найджел Фарадж опережает Кира Стармера в вопросе, кто из них способен стать лучшим премьер-министром. Примерно треть избирателей верит, что «реформатор» способен решить проблему нелегальной иммиграции, когда как в нынешнего премьера верит лишь 17%.

В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов
В Британии начали конфисковывать сэндвичи у туристов

Напомним, в Бирмингеме до сих пор продолжаются забастовки мусорщиков, в результате чего на улицах города скопилось около 17 тысяч тонн отходов. Власти Великобритании решили прибегнуть к помощи армии для координации усилий по выходу из затянувшегося конфликта между городскими службами и бастующими.

Тимур Хингеев
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