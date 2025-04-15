Два соратника Трампа советуют ему вести себя жёстче с Россией по теме Украины
WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу быть жёстче с Россией по Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Высокопоставленные советники Дональда Трампа рекомендуют ему занять более жёсткую позицию в отношении России по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Уточняется, что речь идёт о госсекретаре Марко Рубио и спецпосланнике Ките Келлоге.
По данным издания, группа советников призывает главу Белого дома проявлять осторожность в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и настаивать на более жёсткой позиции по отношению к территориальным требованиям Москвы к Киеву.
«Эта группа, которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали большую осторожность при ведении дел с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — пишет Wall Street Journal.
Несмотря на это, как утверждают источники, американский лидер пока придерживается мнения своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, считающего, что российский лидер заинтересован в мирном разрешении конфликта. Тем не менее советники республиканца, выступающие за ужесточение позиции США, поддерживают его стремление к прекращению конфликта на Украине. По данным WSJ, Госдеп и Минфин США рассматривают варианты ужесточения антироссийских санкций.
Ранее хозяин Овального кабинета продлил режим чрезвычайного положения в США на год, сославшись на «вредоносные действия» России. Аналогичные меры вводились и при Джо Байдене, блокируя собственность РФ и вводя санкции из-за якобы вмешательства в выборы и киберугроз. Дмитрий Песков отмечал, что Москва не питала иллюзий относительно возможного смягчения позиции Вашингтона.