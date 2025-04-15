Два соратника Трампа советуют ему вести себя жёстче с Россией по теме Украины

Высокопоставленные советники Дональда Трампа рекомендуют ему занять более жёсткую позицию в отношении России по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Уточняется, что речь идёт о госсекретаре Марко Рубио и спецпосланнике Ките Келлоге.

По данным издания, группа советников призывает главу Белого дома проявлять осторожность в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и настаивать на более жёсткой позиции по отношению к территориальным требованиям Москвы к Киеву.

«Эта группа, которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали большую осторожность при ведении дел с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — пишет Wall Street Journal.