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15 апреля, 02:28

Два соратника Трампа советуют ему вести себя жёстче с Россией по теме Украины

WSJ: Рубио и Келлог советуют Трампу быть жёстче с Россией по Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Высокопоставленные советники Дональда Трампа рекомендуют ему занять более жёсткую позицию в отношении России по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации. Уточняется, что речь идёт о госсекретаре Марко Рубио и спецпосланнике Ките Келлоге.

По данным издания, группа советников призывает главу Белого дома проявлять осторожность в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным и настаивать на более жёсткой позиции по отношению к территориальным требованиям Москвы к Киеву.

«Эта группа, которая, по словам американских чиновников, включает госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога, посоветовали большую осторожность при ведении дел с Путиным и занять более жесткую позицию в отношении требований Москвы территориальных уступок от Киева», — пишет Wall Street Journal.

Несмотря на это, как утверждают источники, американский лидер пока придерживается мнения своего спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, считающего, что российский лидер заинтересован в мирном разрешении конфликта. Тем не менее советники республиканца, выступающие за ужесточение позиции США, поддерживают его стремление к прекращению конфликта на Украине. По данным WSJ, Госдеп и Минфин США рассматривают варианты ужесточения антироссийских санкций.

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Ранее хозяин Овального кабинета продлил режим чрезвычайного положения в США на год, сославшись на «вредоносные действия» России. Аналогичные меры вводились и при Джо Байдене, блокируя собственность РФ и вводя санкции из-за якобы вмешательства в выборы и киберугроз. Дмитрий Песков отмечал, что Москва не питала иллюзий относительно возможного смягчения позиции Вашингтона.

Антон Голыбин
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