Трамп призвал Россию перейти к действиям ради мира на Украине
Президент США Дональд Трамп обратился к России с призывом «начать действовать» для разрешения конфликта на Украине. Американский лидер сделал это заявление перед началом встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимираом Путиным в Петербурге.
«России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают — тысячи в неделю — в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее стало известно, что Владимир Путин встретится со Стивом Уиткоффом в Петербурге. Пресс-секретарь главы государства раскрыл возможные темы, которые будут обсуждаться во время переговоров. Спецпосланник Трампа успел посетить со своей супругой синагогу в культурной столице РФ перед встречей с Путиным. Переговоры только что начались.
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