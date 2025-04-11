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11 апреля, 14:46

Трамп призвал Россию перейти к действиям ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к России с призывом «начать действовать» для разрешения конфликта на Украине. Американский лидер сделал это заявление перед началом встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимираом Путиным в Петербурге.

«России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают — тысячи в неделю — в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Дмитриев провёл встречу с Уиткоффом в Петербурге
Дмитриев провёл встречу с Уиткоффом в Петербурге

Ранее стало известно, что Владимир Путин встретится со Стивом Уиткоффом в Петербурге. Пресс-секретарь главы государства раскрыл возможные темы, которые будут обсуждаться во время переговоров. Спецпосланник Трампа успел посетить со своей супругой синагогу в культурной столице РФ перед встречей с Путиным. Переговоры только что начались.

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Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ольга Сливченко
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