Трамп призвал Россию перейти к действиям ради мира на Украине

Президент США Дональд Трамп обратился к России с призывом «начать действовать» для разрешения конфликта на Украине. Американский лидер сделал это заявление перед началом встречи своего спецпосланника Стивена Уиткоффа с российским президентом Владимираом Путиным в Петербурге.

«России нужно начать действовать. Слишком много людей погибают — тысячи в неделю — в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.