Минобороны России подало более 20 исков к стройподрядчикам на 31 млрд рублей

Минобороны РФ подало в Арбитражный московский суд более 20 исков к крупнейшим строительным подрядчикам, требуя компенсацию на общую сумму свыше 31 млрд рублей. Как сообщает РИА «Новости», претензии касаются различных организаций, выполняющих работы по проектам оборонной сферы.

Самые крупные требования предъявлены к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), на которое приходится 13 исков на сумму более 13,6 млрд рублей. Также в списке ответчиков — ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам», к которому предъявлено семь исков на сумму свыше 10,9 млрд рублей.

Кроме того, ведомство требует почти 5,3 млрд рублей в двух исках к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» и еще 1,3 млрд — от АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ). Все эти требования были поданы в суд 4 апреля, однако пока они не приняты к рассмотрению. Причины подачи заявлений остаются неизвестными.