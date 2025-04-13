Тимуру Иванову грозит новое уголовное дело из-за ремонта его особняка
Тимур Иванов в суде. Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru
Правоохранители подозревают, что роскошный особняк арестованного замминистра обороны Тимура Иванову могли ремонтировать за счёт военного подрядчика. Как сообщает телеграм-канал Mash, в связи с этим чиновнику светит новое дело.
Особняк Иванова. Видео © Telegram / Mash
Сообщается, что в 2013 году ООО «Дворянское гнездо», формально принадлежащее водителю Тимура Иванова Станиславу Кузнецову, арендовало административный особняк на 49 лет. Недавно компания подала иск, требуя от связанного с Минобороны ООО «Оборонспецстрой» возместить затраты на ремонт здания.
Выяснилось, что «Оборонспецстрой» выступал соинвестором, а статус объекта позволял привлекать госсредства к ремонту. «Гнездо» утверждало, что провело работы за свой счёт по договорённости, но после ареста Иванова подрядчик отказался платить. Суд отклонил иск, не найдя доказательств обязательств «Оборонспецстроя». Обе инстанции проиграны. Компании отказались комментировать ситуацию и связи с Ивановым.
Напомним, Тимур Иванов был задержан 24 апреля прошлого года. На все его средства был наложен арест, включая банковские счета и недвижимость. В ноябре 2024-го обвинения в его адрес ужесточились, а в конце года ему продлили меру пресечения. Рассмотрение дела проводится в закрытом режиме. Ранее Life.ru сообщал, что сумма совокупного ущерба, вменяемого Иванову, превысила 4,1 миллиарда рублей.