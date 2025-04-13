Тимуру Иванову грозит новое уголовное дело из-за ремонта его особняка

Правоохранители подозревают, что роскошный особняк арестованного замминистра обороны Тимура Иванову могли ремонтировать за счёт военного подрядчика. Как сообщает телеграм-канал Mash, в связи с этим чиновнику светит новое дело.

Особняк Иванова. Видео © Telegram / Mash

Сообщается, что в 2013 году ООО «Дворянское гнездо», формально принадлежащее водителю Тимура Иванова Станиславу Кузнецову, арендовало административный особняк на 49 лет. Недавно компания подала иск, требуя от связанного с Минобороны ООО «Оборонспецстрой» возместить затраты на ремонт здания.