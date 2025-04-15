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Регион
15 апреля, 05:45

Россияне принесли уже почти 10 миллионов рублей мелочи за «Монетную неделю»

РИАН: Россияне обменяли более 9,3 млн рублей в «Монетную неделю»

Россиянин несёт огромный мешок мелочи в банк в рамках «Монетной недели». Обложка Kandinsky 3.1 / Life.ru

Россиянин несёт огромный мешок мелочи в банк в рамках «Монетной недели». Обложка Kandinsky 3.1 / Life.ru

Граждане России обменяли более 2,4 миллиона монет на 9,3 миллиона рублей в течение первой недели акции «Монетная неделя». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные кредитных организаций.

В одном из банков отметили, что самой популярной остаётся опция обмена монет на купюры. Там прогнозируют, что всего в рамках акции примут монет на 15 миллионов рублей.

Напомним, что Банк России проводит акцию «Монетная неделя» с 7 по 19 апреля. Цель акции — вернуть монеты в оборот. В мероприятии участвуют банки и крупные торговые сети. В этом году число участников значительно выросло. В прошлом году население сдало 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Ранее предлагалось разместить изображение российского флага на новых купюрах.

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Ранее сообщалось, что ЦБ выпустил золотые и серебряные памятные монеты к 80-летию Победы. Коллекционерам и заинтересованным лицам доступны серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей, золотые монеты номиналом 50 и 10 000 рублей, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 50 рублей.

Антон Голыбин
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