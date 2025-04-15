Россияне принесли уже почти 10 миллионов рублей мелочи за «Монетную неделю»

Граждане России обменяли более 2,4 миллиона монет на 9,3 миллиона рублей в течение первой недели акции «Монетная неделя». Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на данные кредитных организаций.

В одном из банков отметили, что самой популярной остаётся опция обмена монет на купюры. Там прогнозируют, что всего в рамках акции примут монет на 15 миллионов рублей.

Напомним, что Банк России проводит акцию «Монетная неделя» с 7 по 19 апреля. Цель акции — вернуть монеты в оборот. В мероприятии участвуют банки и крупные торговые сети. В этом году число участников значительно выросло. В прошлом году население сдало 75 миллионов монет на 320 миллионов рублей. Ранее предлагалось разместить изображение российского флага на новых купюрах.