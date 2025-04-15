«Меня мужик порезал»: Челябинец, спасший окровавленного школьника, раскрыл детали нападения

Вечером в понедельник, 14 апреля, 35-летний Андрей из Челябинска был в супермаркете, недалеко от которого неадекват несколько раз ударил ножом 11-летнего школьника. Момент нападения мужчина не видел, однако, выходя из магазина, обнаружил окровавленного ребёнка — тот лежал на земле.

«Он попросил помочь встать, я спросил, что с ним. Мальчишка ответил: «Меня мужик порезал». Я думал, шутка какая-то, может, дети повздорили. А потом смотрю: у него из рукава льётся кровь. Вот тогда я испугался за него, стал вызывать скорую», — отметил собеседник RT.

Андрей подчеркнул, что скорая и полиция приехали довольно быстро, хотя для него всё тянулось мучительно долго. Мужчина в это время пытался успокоить и разговорить окровавленного школьника, который то просился к матери, то хотел уйти домой. Семья ребёнка на связь с ним пока не выходила.