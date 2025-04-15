СК показал видео воздушной тревоги в Курске и обещал покарать командиров ВСУ за теракт
СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников ВСУ на Курск
Следствие возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ о террористическом акте после массированной атаки ВСУ на жилые дома Курска, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.
ВСУ ударили по Курску. Видео © Telegram / Следком
«При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры», — говорится в тексте.
В ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники точно целились в жилые дома, также повреждения получила станция скорой помощи, где удар пришёлся по 10 машинам. В СК обещали установить и привлечь к ответственности командиров ВСУ, отдавших приказ об атаке, и исполнителей.
Напомним, что украинская армия провела массовую атаку беспилотниками по Курской области в ночь на 15 апреля, она длилась более одного часа. В небе над Курской областью были сбиты 109 вражеских беспилотника. В результате атаки девять человек ранены, а также погибла женщина 85 лет.
Telegram / Следком