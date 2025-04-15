СК показал видео воздушной тревоги в Курске и обещал покарать командиров ВСУ за теракт

Следствие возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ о террористическом акте после массированной атаки ВСУ на жилые дома Курска, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

ВСУ ударили по Курску. Видео © Telegram / Следком

«При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры», — говорится в тексте.