Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 08:19

СК показал видео воздушной тревоги в Курске и обещал покарать командиров ВСУ за теракт

СК возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников ВСУ на Курск

Следствие возбудило уголовное дело по ст.205 УК РФ о террористическом акте после массированной атаки ВСУ на жилые дома Курска, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

ВСУ ударили по Курску. Видео © Telegram / Следком

«При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры», — говорится в тексте.

В ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники точно целились в жилые дома, также повреждения получила станция скорой помощи, где удар пришёлся по 10 машинам. В СК обещали установить и привлечь к ответственности командиров ВСУ, отдавших приказ об атаке, и исполнителей.

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Напомним, что украинская армия провела массовую атаку беспилотниками по Курской области в ночь на 15 апреля, она длилась более одного часа. В небе над Курской областью были сбиты 109 вражеских беспилотника. В результате атаки девять человек ранены, а также погибла женщина 85 лет.

Обложка ©

Telegram / Следком

Татьяна Миссуми
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