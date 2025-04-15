Песков: Пока нет очертаний будущего соглашения по Украине, но работа идёт

На данный момент нет ясных очертаний будущего мирного соглашения по Украине, однако политическая готовность как Москвы, так и Вашингтона к поиску путей урегулирования очевидна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что стороны сделали шаги к достижению мирной сделки.