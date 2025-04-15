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15 апреля, 10:43

Песков: Пока нет очертаний будущего соглашения по Украине, но работа идёт

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

На данный момент нет ясных очертаний будущего мирного соглашения по Украине, однако политическая готовность как Москвы, так и Вашингтона к поиску путей урегулирования очевидна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о том, что стороны сделали шаги к достижению мирной сделки.

«Пока нет чётких очертаний какого-то соглашения. Но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения», — отметил Песков.

Он добавил, что Москва считает недавние контакты с Вашингтоном, включая обсуждение ситуации вокруг Украины, конструктивными и содержательными.

Уиткофф назвал ключ к заключению соглашения по Украине
Уиткофф назвал ключ к заключению соглашения по Украине

Ранее Стив Уиткофф сообщил главе США, что самый быстрый способ достичь прекращения огня на Украине — признать контроль России над новыми регионами. Отметим, что на днях посланник президента Америки был в России и провёл встречу с Владимиром Путиным. Она продолжалась около 4,5 часа. Основной темой обсуждения стали возможные пути урегулирования украинского конфликта.

Александр Юнашев
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