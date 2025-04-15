МВД пресекло канал незаконной миграции в Москве и Калининградской области
МВД России пресекло деятельность канала нелегальной миграции, через который в Москву и Калининградскую область прибыли около 40 иностранных граждан. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах. Видео © Telegram / Ирина Волк
Согласно информации от правоохранительных органов, подозреваемыми являются трое граждан одной из стран Центральной Азии, которые находились в Москве. Они искали своих соотечественников, испытывающих сложности с получением виз для въезда в Россию. Для этого они наняли пятерых жителей Калининграда, которые помогали оформлять фиктивные приглашения. В результате иностранцы незаконно получали визы и приезжали в Россию, но, вместо того чтобы направляться к приглашающей стороне, уезжали в другие регионы.
Как сообщил представитель МВД России, благодаря этой схеме границу страны смогли пересечь около 40 человек, заплатив организаторам от 2 до 15 тысяч рублей за услуги. Подозреваемые были задержаны, у них была изъята документация. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Трое из них помещены под домашний арест.
Telegram / Ирина Волк