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Регион
15 апреля, 12:08

МВД пресекло канал незаконной миграции в Москве и Калининградской области

МВД России пресекло деятельность канала нелегальной миграции, через который в Москву и Калининградскую область прибыли около 40 иностранных граждан. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах. Видео © Telegram / Ирина Волк

Согласно информации от правоохранительных органов, подозреваемыми являются трое граждан одной из стран Центральной Азии, которые находились в Москве. Они искали своих соотечественников, испытывающих сложности с получением виз для въезда в Россию. Для этого они наняли пятерых жителей Калининграда, которые помогали оформлять фиктивные приглашения. В результате иностранцы незаконно получали визы и приезжали в Россию, но, вместо того чтобы направляться к приглашающей стороне, уезжали в другие регионы.

Как сообщил представитель МВД России, благодаря этой схеме границу страны смогли пересечь около 40 человек, заплатив организаторам от 2 до 15 тысяч рублей за услуги. Подозреваемые были задержаны, у них была изъята документация. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Трое из них помещены под домашний арест.

После полицейского рейда в бане на севере Москвы задержали почти 60 мигрантов
После полицейского рейда в бане на севере Москвы задержали почти 60 мигрантов

Ранее Life.ru сообщал, что в одной из бань Москвы прошёл полицейский рейд. Правоохранители выявили более 20 мигрантов с нарушениями режима пребывания в РФ. Позже МИД Киргизии обратился к российским властям с просьбой предоставить всю информацию о задержанных.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Александра Мышляева
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