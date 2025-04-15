МВД пресекло канал незаконной миграции в Москве и Калининградской области

МВД России пресекло деятельность канала нелегальной миграции, через который в Москву и Калининградскую область прибыли около 40 иностранных граждан. Об этом проинформировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

МВД ликвидировало канал незаконной миграции в двух российских городах. Видео © Telegram / Ирина Волк

Согласно информации от правоохранительных органов, подозреваемыми являются трое граждан одной из стран Центральной Азии, которые находились в Москве. Они искали своих соотечественников, испытывающих сложности с получением виз для въезда в Россию. Для этого они наняли пятерых жителей Калининграда, которые помогали оформлять фиктивные приглашения. В результате иностранцы незаконно получали визы и приезжали в Россию, но, вместо того чтобы направляться к приглашающей стороне, уезжали в другие регионы.