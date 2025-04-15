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15 апреля, 12:52

В России началась продажа авиабилетов в Абхазию

Вид на Гагры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Вид на Гагры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

В России стартовали продажи билетов на авиарейсы в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«По результатам работы, проведённой Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково — Сухум. 6 мая начнутся полёты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум», — сказано в публикации ведомства.

В министерстве отметили, что регулярное прямое воздушное сообщение удалось восстановить спустя 30 лет перерыва. Ведомство продолжит работу по увеличению количества рейсов и привлечению к полётам новых авиаперевозчиков.

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Юрий Лысенко
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