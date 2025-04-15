В России началась продажа авиабилетов в Абхазию
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В России стартовали продажи билетов на авиарейсы в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
«По результатам работы, проведённой Минтрансом и Росавиацией совместно с российскими авиаперевозчиками, открыты продажи авиабилетов на рейсы в Сухум. На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково — Сухум. 6 мая начнутся полёты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум», — сказано в публикации ведомства.
В министерстве отметили, что регулярное прямое воздушное сообщение удалось восстановить спустя 30 лет перерыва. Ведомство продолжит работу по увеличению количества рейсов и привлечению к полётам новых авиаперевозчиков.
Ранее Life.ru сообщал, чтов начале месяца руководство Абхазии приняло решение о переносе даты муниципальных выборов на 8 ноября 2025 года на фоне стабилизации политической и общественной обстановки в стране. Это позволит населению передохнуть от волнений, а кандидатам разработать стратегию, удовлетворяющую актуальным приоритетам государства. Политолог назвал такой шаг лучшим решением для туристической сферы Абхазии.