Пятерым поджигателям вертолёта на аэродроме Остафьево вынесли суровый приговор
Фигуранты дела о поджоге вертолёта в Остафьево осуждены на сроки до 18 лет
Поджигатели вертолёта на аэродроме Остафьево. Обложка © Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
Второй западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге поисково-спасательного вертолёта Ка-32 на аэродроме Остафьево на юге Москвы по заданию ГУР Украины. Пятеро обвиняемых получили тюремное заключение от 12,5 до 18 лет, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Доказательства, собранные следователем Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 4 молодых людей и девушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и п «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)», — говорится в сообщении.
Судья зачитал приговор, согласно которому Станислав Хамидулин получил 17,5 года лишения свободы, Данила Ямсков — 17 лет, Никита Булгаков — 18 лет, Роман Яковец — 17 лет и 7 месяцев, а Анастасия Мочалина — 12,5 года.
Напомним, что 26 апреля прошлого года на аэродроме «Остафьево» произошёл пожар вертолёта, который находился на стоянке «Северная». Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, и его удалось ликвидировать. В январе СК России сообщил о завершении расследования дела о поджоге воздушного судна. Согласно данным следствия, обвиняемые подожгли вертолёт по указанию куратора из Украины, зафиксировав процесс на видео, после чего скрылись с места происшествия. Ущерб, причинённый государству, оценивается примерно в 700 миллионов рублей. После поджога диверсанты опубликовали видео от имени ГУР Украины.