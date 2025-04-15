Пятерым поджигателям вертолёта на аэродроме Остафьево вынесли суровый приговор

Второй западный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о поджоге поисково-спасательного вертолёта Ка-32 на аэродроме Остафьево на юге Москвы по заданию ГУР Украины. Пятеро обвиняемых получили тюремное заключение от 12,5 до 18 лет, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Доказательства, собранные следователем Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 4 молодых людей и девушки, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и п «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия)», — говорится в сообщении.

Судья зачитал приговор, согласно которому Станислав Хамидулин получил 17,5 года лишения свободы, Данила Ямсков — 17 лет, Никита Булгаков — 18 лет, Роман Яковец — 17 лет и 7 месяцев, а Анастасия Мочалина — 12,5 года.