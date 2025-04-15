В Ингушетии задержали двух подозреваемых в убийстве сына чиновника

«15 апреля 2025 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены для проведения следственных действий в Назрановский межрайонный следственный отдел», — говорится в публикации .

Сейчас подозреваемые находятся в следственном отделе в Назрани. Им готовятся предъявить обвинение, и следствие планирует просить суд об их аресте. Идут разбирательства: следователи выясняют все детали и причины произошедшего. Расследуют это всё по статье «убийство».