В Ингушетии задержали двух подозреваемых в убийстве сына чиновника
Правоохранители задержали двоих подозреваемых в убийстве сына бывшего главы села Экажево Магомед-Башира Кациева — Мустафы Кациева. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СК РФ.
«15 апреля 2025 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены для проведения следственных действий в Назрановский межрайонный следственный отдел», — говорится в публикации.
Сейчас подозреваемые находятся в следственном отделе в Назрани. Им готовятся предъявить обвинение, и следствие планирует просить суд об их аресте. Идут разбирательства: следователи выясняют все детали и причины произошедшего. Расследуют это всё по статье «убийство».
Напомним, минувшей ночью двое неизвестных застрелили 35-летнего мужчину в селе Экажево возле здания детского сада и скрылись с места преступления. Вскоре выяснилась личность убитого — им оказался сын бывшего главы села Могомед-Башира Кациева.
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