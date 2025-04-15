Размер имеет значение: Автолюбителям дали важные советы по выбору летних шин

Из-за погодных аномалий водители из Москвы и Подмосковья долгое время не могли определиться, менять шины на летние или нет. Как подчеркнул специалист по ремонту и обслуживанию автомобилей Руслан Кирьянов, переобуваться уже можно. Эксперт уверен, что погода позволяет заменить резину, однако при покупке новой следует учитывать размер протектора.

Так, для регулярной езды по асфальту можно купить шины со стандартным протектором. А вот для любителей загородных поездок с учётом бездорожья лучше обратить внимание на более крупный размер, отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«При выборе шин на сегодняшний день необходимо смотреть на отзывы, так как многие доступные по стоимости варианты, к сожалению, не самого хорошего качества, а импортные зачастую слишком дорогие», — добавил специалист.