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15 апреля, 13:57

В России запустили виртуальную примерочную совместно с отечественными брендами

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

VK представила демонстрационную версию цифровой примерочной, доступную в виде мини-приложения « В Контакте». Новый сервис позволяет пользователям бесплатно подбирать образы онлайн по фотографии с одеждой от 20 отечественных брендов, включая Love Republic, YOU WANNA, Studio 29 и другие. В виртуальной примерочной уже доступно свыше 1 000 наименований, и каталог ежедневно пополняется.

Инструмент, созданный на базе нейросети, поддерживает 2D-примерку одежды, а также позволяет сочетать вещи от разных брендов в одном луке. Чтобы воспользоваться примерочной, достаточно загрузить фотографию в полный рост — алгоритм определит параметры фигуры и адаптирует одежду под индивидуальные особенности, учитывая длину и посадку. В мини-приложении представлены 14 категорий одежды, включая брюки, платья, костюмы, юбки, футболки и комбинезоны.

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Для стилистов и контент-мейкеров примерочная становится дополнительной бесплатной площадкой для создания и демонстрации луков. Сервис позволяет формировать образы удалённо, сохранять результаты в виде изображений и использовать их для публикаций в любых форматах. Пользователи могут сохранять понравившиеся вещи в избранное, делиться собранными образами в историях ВКонтакте и оценивать примерку по пятибалльной шкале. Если образ пришёлся по душе, достаточно одного клика, чтобы перейти в чат с представителями бренда и оформить заказ.

Виртуальная примерка доступна для женской и мужской аудитории от 14 лет, а ассортимент включает бренды вроде Present & Simple, OnlyMe, FABLE, 404 Not Found, OLA OLA. В ближайших планах — расширение каталога и добавление новых категорий товаров, включая обувь и аксессуары.

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А ранее «Новые люди» запустили акцию обмена западных брендов «Меняй на российское». В торговых центрах Москвы, Новосибирска и Костромы открылись специальные павильоны, где любой желающий мог бесплатно обменять вещи зарубежных дизайнеров на продукцию отечественных модельеров.

Алексей Берковиц
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