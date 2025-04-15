В России запустили виртуальную примерочную совместно с отечественными брендами

VK представила демонстрационную версию цифровой примерочной, доступную в виде мини-приложения « В Контакте». Новый сервис позволяет пользователям бесплатно подбирать образы онлайн по фотографии с одеждой от 20 отечественных брендов, включая Love Republic, YOU WANNA, Studio 29 и другие. В виртуальной примерочной уже доступно свыше 1 000 наименований, и каталог ежедневно пополняется.

Инструмент, созданный на базе нейросети, поддерживает 2D-примерку одежды, а также позволяет сочетать вещи от разных брендов в одном луке. Чтобы воспользоваться примерочной, достаточно загрузить фотографию в полный рост — алгоритм определит параметры фигуры и адаптирует одежду под индивидуальные особенности, учитывая длину и посадку. В мини-приложении представлены 14 категорий одежды, включая брюки, платья, костюмы, юбки, футболки и комбинезоны.

Для стилистов и контент-мейкеров примерочная становится дополнительной бесплатной площадкой для создания и демонстрации луков. Сервис позволяет формировать образы удалённо, сохранять результаты в виде изображений и использовать их для публикаций в любых форматах. Пользователи могут сохранять понравившиеся вещи в избранное, делиться собранными образами в историях ВКонтакте и оценивать примерку по пятибалльной шкале. Если образ пришёлся по душе, достаточно одного клика, чтобы перейти в чат с представителями бренда и оформить заказ.

Виртуальная примерка доступна для женской и мужской аудитории от 14 лет, а ассортимент включает бренды вроде Present & Simple, OnlyMe, FABLE, 404 Not Found, OLA OLA. В ближайших планах — расширение каталога и добавление новых категорий товаров, включая обувь и аксессуары.