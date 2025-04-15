«Даёт знать, что живой»: Родители разыскивают сына-офицера, признанного погибшим на СВО

Родители бойца ВС РФ с позывным «Хитман», признанного погибшим в ходе СВО, не верят в его смерть и продолжают поиски. Они связались с редакцией RT после выхода поста о военном с аналогичным позывным. Отец Даниила рассказал, что его 29-летний сын родом из ЯНАО, принимал участие в боевых действиях в качестве офицера-штурмовика, однако в августе 2024 года пропал без вести.

Боец ВС РФ с позывным «Хитман». Фото © Telegram / RT на русском

Через полгода военного официально признали погибшим, однако его тело так и не нашли. Родители Хитмана сдавали образцы ДНК, совпадений в моргах тоже не обнаружили. По словам матери, группа Даниила попала под атаку дронов ВСУ. Тем не менее телефон бойца продолжает работать до сих пор.

«Получается, телефон кто-то заряжает. У нас предположения, что он может быть в плену либо тяжело ранен и находится в госпитале. А может, после атаки примкнул к другим военным подразделениям нашей армии и продолжает службу. Возможно, по каким-то причинам не может ответить и просто даёт знать, что живой», — выразил надежду отец Хитмана.