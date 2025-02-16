«Умирать рано»: Внук участников ВОВ рассказал, как деды с того света спасли ему жизнь на СВО
Внук участников ВОВ Артём Глебов рассказал о чудесном спасении на СВО
Артём Глебов. Обложка © личный архив / «Царьград»
Разведчик Артём Глебов с позывным Хан попал на СВО в ходе мобилизации, на фронте ему пригодился армейский опыт. Боец ВС РФ попадал в различные передряги и не раз весел на волоске от смерти. Во время одного из боёв его спасли деды, участники Великой Отечественной войны. Они пришли к любимому внуку с того света, чтобы не допустить непоправимое.
«Я достал гранату — добить себя, чтоб не мучиться и не попасть в плен. Но тут меня на 30 секунд «выключило», и я увидел, словно наяву, своих дедов. Они дали понять, что умирать пока рано. Я очнулся и понял, что гранаты в руке уже нет», — поделился Хан в беседе с «Царьградом».
Российские солдаты ежедневно проявляют мужество и героизм в ходе СВО. Так, ранее Life.ru рассказывал, как боец ВС РФ 10 дней притворялся мёртвым в окружении ВСУ. Кроме того, другой раненый военный восемь дней удерживал опорник ВСУ без еды и воды, а ещё один бравый герой спас раненого командира.