«Умирать рано»: Внук участников ВОВ рассказал, как деды с того света спасли ему жизнь на СВО

Разведчик Артём Глебов с позывным Хан попал на СВО в ходе мобилизации, на фронте ему пригодился армейский опыт. Боец ВС РФ попадал в различные передряги и не раз весел на волоске от смерти. Во время одного из боёв его спасли деды, участники Великой Отечественной войны. Они пришли к любимому внуку с того света, чтобы не допустить непоправимое.

«Я достал гранату — добить себя, чтоб не мучиться и не попасть в плен. Но тут меня на 30 секунд «выключило», и я увидел, словно наяву, своих дедов. Они дали понять, что умирать пока рано. Я очнулся и понял, что гранаты в руке уже нет», — поделился Хан в беседе с «Царьградом».