Рано раздеваться: Врач предупредил о коварности апрельского потепления

Поэтому мы, врачи, рекомендуем следующий стиль одежды. Когда погода на солнце позволяет снять куртку, кофту, это вполне правильно. Но к вечеру мы должны утепляться, потому что температура низкая, а вероятность того, что мы заболеем, очень высокая. Если человек переохлаждается, то, к сожалению, может быть такая ситуация, что человек действительно может заболеть.