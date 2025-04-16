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16 апреля, 05:00

Рано раздеваться: Врач предупредил о коварности апрельского потепления

Врач Кондрахин советует не снимать куртки раньше времени, несмотря на потепление

Весна в Москве. Фото © Life.ru

Весна в Москве. Фото © Life.ru

В столичном регионе теплеет, к выходным синоптики обещают и вовсе майскую погоду. Однако скидывать куртки рано, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с Life.ru он рассказал о коварности тёплой погоды.

Первая опасность — подхватить простудные заболевания в период, когда разница дневной и вечерней температур значительная.

Поэтому мы, врачи, рекомендуем следующий стиль одежды. Когда погода на солнце позволяет снять куртку, кофту, это вполне правильно. Но к вечеру мы должны утепляться, потому что температура низкая, а вероятность того, что мы заболеем, очень высокая. Если человек переохлаждается, то, к сожалению, может быть такая ситуация, что человек действительно может заболеть.

Андрей Кондрахин

Врач-терапевт

Также не стоит сидеть на земле и холодных поверхностях, даже несмотря на кажущееся тепло. Земля прогревается очень долго, и, даже если вы решились на пикник в парке, подстелите что-нибудь. И не забудьте накидывать куртку, как только начнёте замерзать.

«Это спасёт от болезней. Поэтому рано раздеваться», — заключил врач.

Погода на майские праздники 2025 в Москве и Санкт-Петербурге
Погода на майские праздники 2025 в Москве и Санкт-Петербурге

Напомним, жителям центра России пообещали июньское тепло, а в Москве в ближайшие несколько дней столбики термометров приблизятся к рекорду 1921 года. Так, на неделе воздух в столице прогреется до 15–20 градусов, в пятницу возможен дождь, а температурный рекорд столетней давности может повториться уже на выходных.

Александра Вишнякова
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