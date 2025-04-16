Рано раздеваться: Врач предупредил о коварности апрельского потепления
Врач Кондрахин советует не снимать куртки раньше времени, несмотря на потепление
Весна в Москве. Фото © Life.ru
В столичном регионе теплеет, к выходным синоптики обещают и вовсе майскую погоду. Однако скидывать куртки рано, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. В беседе с Life.ru он рассказал о коварности тёплой погоды.
Первая опасность — подхватить простудные заболевания в период, когда разница дневной и вечерней температур значительная.
Поэтому мы, врачи, рекомендуем следующий стиль одежды. Когда погода на солнце позволяет снять куртку, кофту, это вполне правильно. Но к вечеру мы должны утепляться, потому что температура низкая, а вероятность того, что мы заболеем, очень высокая. Если человек переохлаждается, то, к сожалению, может быть такая ситуация, что человек действительно может заболеть.
Также не стоит сидеть на земле и холодных поверхностях, даже несмотря на кажущееся тепло. Земля прогревается очень долго, и, даже если вы решились на пикник в парке, подстелите что-нибудь. И не забудьте накидывать куртку, как только начнёте замерзать.
«Это спасёт от болезней. Поэтому рано раздеваться», — заключил врач.
Напомним, жителям центра России пообещали июньское тепло, а в Москве в ближайшие несколько дней столбики термометров приблизятся к рекорду 1921 года. Так, на неделе воздух в столице прогреется до 15–20 градусов, в пятницу возможен дождь, а температурный рекорд столетней давности может повториться уже на выходных.