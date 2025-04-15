Москвичам пообещали повторение столетнего рекорда тепла

В ближайшие несколько дней столбики термометров в Москве приблизятся к отметке уровня тепла, зафиксированного в 1921 году, спрогнозировал синоптик Александр Шувалов. По его словам, в течение рабочей недели воздух в столице прогреется до 15-20 градусов, в пятницу возможен дождь, а температурный рекорд столетней давности может повториться уже на выходных.