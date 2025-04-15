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15 апреля, 14:43

Москвичам пообещали повторение столетнего рекорда тепла

Синоптик Шувалов: В Москве установится тепло на грани рекорда 1921 года

В Москве ждут рекордного тепла. Обложка © Life.ru

В Москве ждут рекордного тепла. Обложка © Life.ru

В ближайшие несколько дней столбики термометров в Москве приблизятся к отметке уровня тепла, зафиксированного в 1921 году, спрогнозировал синоптик Александр Шувалов. По его словам, в течение рабочей недели воздух в столице прогреется до 15-20 градусов, в пятницу возможен дождь, а температурный рекорд столетней давности может повториться уже на выходных.

«В эти дни воздух может прогреться до +22 градусов. Это на грани суточных рекордов для этих дней, которым уже более 100 лет. Они были поставлены в 1921 году», — отметил в интервью RT руководитель прогностического центра «Метео».

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К слову, жителям центра России пообещали июньское тепло уже на этой неделе. Тем не менее эксперты не исключают возвращение кратковременных заморозков.

Борис Эльфанд
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