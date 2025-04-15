Суд назначил по 5,6 года тюрьмы четырём журналистам за сотрудничество с ФБК*

Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении четырёх журналистов, которые состояли в сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией»* (ФБК). Все подсудимые получили по 5,6 года тюрьмы, рассказали в пресс-службе судебной инстанции.