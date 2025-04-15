Суд назначил по 5,6 года тюрьмы четырём журналистам за сотрудничество с ФБК*
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Нагатинский суд Москвы вынес приговор в отношении четырёх журналистов, которые состояли в сотрудничестве с «Фондом борьбы с коррупцией»* (ФБК). Все подсудимые получили по 5,6 года тюрьмы, рассказали в пресс-службе судебной инстанции.
«Назначить Антонине Кравцовой (псевдоним — Фаворская. — Прим. Life.ru), Артёму Кригеру**, Сергею Карелину и Константину Габову по 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в приговоре.
Напомним, весной прошлого года в Москве арестовали журналистку издания Sota Vision*** Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу об участии в экстремистской организации. Также под стражу был взят её коллега Артём Кригер**.
* Экстремистская организация, запрещена в РФ.
** Внесён в список террористов и экстремистов.
*** Включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов.