Хинштейн пообещал жёстко разобраться с двумя УК после атаки дронов ВСУ

В Курской области проверят работу двух управляющих компаний, чьи дежурные службы должны были оперативно прибыть к пострадавшим от атаки БПЛА домам для отключения горячей воды. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, сотрудники прибыли на место лишь поздним утром.

«С этими управляющими компаниями будем разбираться отдельно и жёстко — такие случаи недопустимы! Работа по ликвидации последствий атаки продолжается», — подчеркнул он.

В результате ночной атаки украинских беспилотников в Курске повреждены 24 многоквартирных дома, погибла пенсионерка 1940 года рождения. Пострадали девять человек, шесть из них находятся в больницах, уточнил Хинштейн.

По его словам, владельцы полностью разрушенных домов получат сертификаты на новое жильё. Остальные постройки будут восстановлены. Пострадавшим выплатят компенсации: 75 тысяч рублей за частичную утрату имущества, 150 тысяч — при полной, а также по 65 тысяч рублей в месяц, как это предусмотрено для жителей приграничных территорий.