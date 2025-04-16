Топ-менеджер Lego Майкл Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

Топ-менеджер компании Lego Майкл Халбай трагически погиб после падения на горнолыжном курорте в Швейцарии. Инцидент произошёл в Вербье, сообщает компания Kirkbi.

64-летний Халбай катался по крутым склонам Коль-де-Шассуре, когда потерял равновесие и упал. Врачи срочно доставили его на вертолёте в больницу, но спасти мужчину не удалось. Доктора диагностировали, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение.