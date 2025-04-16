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15 апреля, 22:07

Топ-менеджер Lego Майкл Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

Майкл Халбай. Обложка © kirkbi.com

Майкл Халбай. Обложка © kirkbi.com

Топ-менеджер компании Lego Майкл Халбай трагически погиб после падения на горнолыжном курорте в Швейцарии. Инцидент произошёл в Вербье, сообщает компания Kirkbi.

64-летний Халбай катался по крутым склонам Коль-де-Шассуре, когда потерял равновесие и упал. Врачи срочно доставили его на вертолёте в больницу, но спасти мужчину не удалось. Доктора диагностировали, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

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Халбай работал членом совета директоров связанной с Lego компании Kirkbi с 2020 года. В 2022-м его избрали заместителем председателя. Он являлся доверенным партнёром председателя Томаса Кирка Кристиансена, чья семья владеет контрольной долей акций Lego Group.

Как сообщал Life.ru, ранее при крушении легкомоторного самолёта в штате Нью-Йорк погибли шесть пассажиров. Воздушное судно врезалось в землю на высокой скорости. Как позже выяснилось, погиб руководитель испанского подразделения Siemens Августин Эскобар вместе с женой и детьми.

Лия Мурадьян
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