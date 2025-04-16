Израильский истребитель случайно сбросил бомбы на своей территории

Военный самолёт ЦАХАЛ по ошибке сбросил снаряды на территорию кибуца Нир Ицхак, расположенного вблизи границы с сектором Газа. Согласно заявлению пресс-службы, инцидент произошёл из-за технической неисправности. Человеческих жертв нет.

Это уже второй подобный случай — в мае 2024 года при атаке на Рафах боеприпас упал возле мошава Ятед, но тогда снаряд не взорвался. Командование ЦАХАЛ начало служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.