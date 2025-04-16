Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 22:24

Израильский истребитель случайно сбросил бомбы на своей территории

Военный самолёт ЦАХАЛ по ошибке сбросил снаряды на территорию кибуца Нир Ицхак, расположенного вблизи границы с сектором Газа. Согласно заявлению пресс-службы, инцидент произошёл из-за технической неисправности. Человеческих жертв нет.

Это уже второй подобный случай — в мае 2024 года при атаке на Рафах боеприпас упал возле мошава Ятед, но тогда снаряд не взорвался. Командование ЦАХАЛ начало служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Нетаньяху в беседе с Макроном выступил против создания суверенной Палестины
Нетаньяху в беседе с Макроном выступил против создания суверенной Палестины

Ранее Life.ru писал, что израильские вооружённые силы активизировали операции на сирийском направлении. ВВС нанесли серию ударов по южным районам Сирии, а также атаковали военные аэродромы в провинциях Хама и Хомс. Особое внимание привлекли удары по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Попытка наземной операции в провинции Даръа завершилась отходом израильских подразделений после столкновения с ожесточенным сопротивлением местных формирований.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Davidi Vardi

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Израиль
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar