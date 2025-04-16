Израильский истребитель случайно сбросил бомбы на своей территории
Военный самолёт ЦАХАЛ по ошибке сбросил снаряды на территорию кибуца Нир Ицхак, расположенного вблизи границы с сектором Газа. Согласно заявлению пресс-службы, инцидент произошёл из-за технической неисправности. Человеческих жертв нет.
Это уже второй подобный случай — в мае 2024 года при атаке на Рафах боеприпас упал возле мошава Ятед, но тогда снаряд не взорвался. Командование ЦАХАЛ начало служебное расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее Life.ru писал, что израильские вооружённые силы активизировали операции на сирийском направлении. ВВС нанесли серию ударов по южным районам Сирии, а также атаковали военные аэродромы в провинциях Хама и Хомс. Особое внимание привлекли удары по объектам инфраструктуры в районе Дамаска. Попытка наземной операции в провинции Даръа завершилась отходом израильских подразделений после столкновения с ожесточенным сопротивлением местных формирований.
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