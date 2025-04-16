Урсула фон дер Ляйен объявила о конце эпохи традиционного Запада
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о фундаментальных изменениях в западном мире после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет газета Zeit.
«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — сказала она.
Фон дер Ляйен отметила беспрецедентный рост запросов на партнёрство с ЕС со стороны стран всего мира, которые особенно ценят европейскую предсказуемость и надёжность в условиях турбулентности глобальной политики. По её словам, эти запросы выходят за рамки чисто экономического сотрудничества и касаются выработки новых правил международного взаимодействия.
Контекстом для этих заявлений стали недавние решения администрации Трампа о введении системы «взаимных» пошлин. Сначала 2 апреля были установлены базовые 10% тарифы на импорт из 185 стран, а с 9 апреля для 57 государств ввели повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита США. Однако уже в день вступления в силу новых мер Трамп объявил о 90-дневном моратории на повышенные пошлины для большинства стран (кроме Китая), сославшись на готовность партнёров к переговорам.