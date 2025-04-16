Урсула фон дер Ляйен объявила о конце эпохи традиционного Запада

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о фундаментальных изменениях в западном мире после возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Об этом пишет газета Zeit.

«Запада, каким мы его знали, больше не существует», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила беспрецедентный рост запросов на партнёрство с ЕС со стороны стран всего мира, которые особенно ценят европейскую предсказуемость и надёжность в условиях турбулентности глобальной политики. По её словам, эти запросы выходят за рамки чисто экономического сотрудничества и касаются выработки новых правил международного взаимодействия.