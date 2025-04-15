В США подали иск против пошлин Трампа на импорт

Американская правозащитная организация Liberty Justice Center подала иск в суд по международной торговле, оспаривая правомерность введения импортных пошлин администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщила сама организация в своём официальном заявлении.

Юристы Liberty Justice Center утверждают, что президент США превысил свои полномочия, вводя дополнительные пошлины без одобрения Конгресса. Они представляют интересы пяти представителей малого бизнеса, понёсших убытки из-за этих мер.

«В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин», — говорится в заявлении организации.