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14 апреля, 22:33

В США подали иск против пошлин Трампа на импорт

Liberty Justice Center пытается оспорить пошлины Трампа в суде

LJC оспаривает полномочия Трампа на введение импортных пошлин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

LJC оспаривает полномочия Трампа на введение импортных пошлин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Американская правозащитная организация Liberty Justice Center подала иск в суд по международной торговле, оспаривая правомерность введения импортных пошлин администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщила сама организация в своём официальном заявлении.

Юристы Liberty Justice Center утверждают, что президент США превысил свои полномочия, вводя дополнительные пошлины без одобрения Конгресса. Они представляют интересы пяти представителей малого бизнеса, понёсших убытки из-за этих мер.

«В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин», — говорится в заявлении организации.

По мнению истцов, полномочия, на которые ссылался Трамп, не предусматривают возможности введения пошлин в таких масштабах. Они требуют признать действия президента незаконными и компенсировать убытки пострадавшим предпринимателям.

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Напомним, 2 апреля Дональд Трамп ввёл 10-процентные пошлины на импорт. России эти меры не коснулись. Позже действие тарифов приостановили на 90 дней для 75 стран. 130 стран выразили желание вести переговоры с США о таможенных пошлинах. Сейчас администрация Штатов ведёт активную торговую войну с Пекином: на импортные китайские товары в Америке действует тариф в 145%.

Антон Голыбин
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