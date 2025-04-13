«Обратный Никсон»: Эксперт раскрыл хитрую схему США, которая может рассорить РФ и Китай

В США придумали, как внести раздор в отношения России и Китая с помощью торговых пошлин. Суть стратегии Вашингтона заключается в искусственном перенаправлении китайского товарного потока с американского на российский рынок через введение высоких пошлин против КНР. Это создаёт двойственную ситуацию: с одной стороны, российские потребители получат доступ к качественным китайским товарам по сниженным ценам, с другой — отечественные производители окажутся под ударом, не выдержав конкуренции, рассказал экономист Владимир Осипов. Он назвал эту стратегию программой «Обратный Никсон».

«Если мы пойдём по этому пути, а я надеюсь, что мы этого не сделаем, мы получим охлаждение отношений с КНР. Именно этого и добивается администрация Трампа… Они и не скрывают этого. Они прямо называют эту программу «Обратный Никсон», — пояснил эксперт в беседе с «Царьградом».

Осипов проводит историческую параллель с 1970-ми годами, когда администрация Никсона сумела переориентировать Китай с СССР на США. Сейчас, по мнению эксперта, Трамп пытается разыграть обратный сценарий, используя экономические рычаги давления.

В качестве решения экономист предлагает срочные переговоры с китайскими партнёрами для выработки сбалансированной модели товарооборота. Возможные варианты включают увеличение российского продовольственного экспорта в КНР в обмен на регулируемые поставки китайских промышленных товаров, что позволит сохранить торговый баланс. Особое значение приобретает вопрос энергетики: текущее снижение цен на нефть открывает возможности для роста промышленного производства, однако планы по повышению тарифов на электроэнергию могут перечеркнуть это преимущество.