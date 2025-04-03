Белый дом назвал причину отказа от пошлин против России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила возможность введения дополнительных строгих санкций против России со стороны США, хотя эта страна не включена в перечень государств, на которые распространяются новые американские пошлины. Её слова передаёт портал Axios.

«Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже «исключают любую значимую торговлю». Левитт отметила, что Россия всё ещё может столкнуться с «дополнительными жёсткими санкциями», — сообщает портал.

Представительница Белого дома подчеркнула, что Куба, Беларусь и Северная Корея не вошли в новые списки, так как действующие на них пошлины и санкции уже достаточно высоки. Кроме того, Левитт добавила, что Канада и Мексика не были добавлены в списки, поскольку ранее против них ввели пошлины в размере 25%.