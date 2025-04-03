Белый дом назвал причину отказа от пошлин против России
Белый дом объяснил отсутствием торговли отказ от пошлин против России
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила возможность введения дополнительных строгих санкций против России со стороны США, хотя эта страна не включена в перечень государств, на которые распространяются новые американские пошлины. Её слова передаёт портал Axios.
«Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже «исключают любую значимую торговлю». Левитт отметила, что Россия всё ещё может столкнуться с «дополнительными жёсткими санкциями», — сообщает портал.
Представительница Белого дома подчеркнула, что Куба, Беларусь и Северная Корея не вошли в новые списки, так как действующие на них пошлины и санкции уже достаточно высоки. Кроме того, Левитт добавила, что Канада и Мексика не были добавлены в списки, поскольку ранее против них ввели пошлины в размере 25%.
Напомним, что Дональд Трамп ввёл в США пошлины на все импортные товары. Он убеждён, что введение новых мер откроет «золотой век» для Соединённых Штатов и приведёт к возвращению рабочих мест в страну. Трамп также подчеркнул, что США больше не будут нести ответственность за бюджетные дефициты других стран. Такое решение сразу всколыхнуло ЕС, а глава ЕК фон дер Ляйен пообещала Штатам «мощный ответ» от Евросоюза. По её словам, такой ход американского политика навредит всей экономике.
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