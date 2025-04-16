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16 апреля, 03:53

«Им точно нечего праздновать»: Пушков раскритиковал ЕС за мнение о Параде Победы в Москве

Сенатор Пушков: Евросоюзу нечего праздновать 9 Мая, это была не их победа

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации РФ

Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации РФ

Сенатор Алексей Пушков резко осудил заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая пригрозила последствиями странам, чьи делегации посетят Парад Победы в Москве. Парламентарий провёл параллель между такой позицией и оправданием пособников нацизма на Украине.

«Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», написал Пушков в своём Telegram-канале.

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Ранее Каллас заявила, что Брюссель не одобряет визиты европейских политиков на московские торжества, а сам ЕС не планирует участвовать в мероприятиях. Однако её позиция уже встретила сопротивление — премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что вопреки давлению приедет в Москву 9 мая.

Артём Гапоненко
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