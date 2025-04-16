«Им точно нечего праздновать»: Пушков раскритиковал ЕС за мнение о Параде Победы в Москве
Сенатор Пушков: Евросоюзу нечего праздновать 9 Мая, это была не их победа
Алексей Пушков. Обложка © Совет Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков резко осудил заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая пригрозила последствиями странам, чьи делегации посетят Парад Победы в Москве. Парламентарий провёл параллель между такой позицией и оправданием пособников нацизма на Украине.
«Картина ясная. Им точно нечего праздновать. Это была не их победа», — написал Пушков в своём Telegram-канале.
Ранее Каллас заявила, что Брюссель не одобряет визиты европейских политиков на московские торжества, а сам ЕС не планирует участвовать в мероприятиях. Однако её позиция уже встретила сопротивление — премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что вопреки давлению приедет в Москву 9 мая.