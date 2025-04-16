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16 апреля, 06:10

Российские силовики предотвратили убийство депутата по заданию ГУР Украины

Агента ГУР Украины задержали за подготовку покушения на депутата в ЛНР

Фото © ЦОС ФСБ России

Фото © ЦОС ФСБ России

Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины задержан за подготовку покушения на депутата Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. <…> По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета ЛНР извлёк из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — рассказали в управлении, не называя имени цели.

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Ранее в Севастополе арестовали россиянина за призывы вступать в запрещённые организации. С августа 2023 по август 2024 года обвиняемый выкладывал в соцсети пропагандистские материалы террористов. А председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что украинские спецслужбы продолжают пытаться вербовать российских подростков для совершения диверсий за денежное вознаграждение.

Андрей Бражников
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