Российские силовики предотвратили убийство депутата по заданию ГУР Украины

Агент Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины задержан за подготовку покушения на депутата Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по ЛНР.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства. <…> По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета ЛНР извлёк из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ», — рассказали в управлении, не называя имени цели.