Семь украинских дронов сбили над Ивановской областью за полтора часа
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Минобороны РФ отчиталось об уничтожении семи украинских беспилотников сегодня утром, 16 апреля, над Ивановской областью.
«С 08.00 до 09.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ивановской области», — говорится в сообщении.
Напомним, что утром 16 апреля несколько украинских беспилотников «Лютый» были замечены над городом Шуя в Ивановской области. Один из БПЛА нёс на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой около 60 кг. Всего же, согласно сводке Минобороны РФ, в ночь на 16 апреля силами российской ПВО было перехвачено и уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.