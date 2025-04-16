Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 07:39

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на ивановскую Шую

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на город Шуя в Ивановской области. По данным SHOT, женщина находилась дома, когда недалеко от него упал сбитый беспилотник, взрывной волной выбило окна. У пострадавшей — ранение осколком стекла.

Сейчас женщину везут в больницу, чтобы наложить швы.

Сегодня без взрыва! В рое атаковавших Шую украинских БПЛА затесался «зрадник»
Сегодня без взрыва! В рое атаковавших Шую украинских БПЛА затесался «зрадник»

Напомним, что утром 16 апреля несколько украинских беспилотников «Лютый» были замечены над городом Шуя в Ивановской области. Один из БПЛА нёс на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой около 60 кг. Всего же, согласно сводке Минобороны РФ, над регионом сбито 7 украинских дронов за полтора часа.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Только на Life
  • Ивановская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar