Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на ивановскую Шую

Один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на город Шуя в Ивановской области. По данным SHOT, женщина находилась дома, когда недалеко от него упал сбитый беспилотник, взрывной волной выбило окна. У пострадавшей — ранение осколком стекла.