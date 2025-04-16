Один человек пострадал в результате атаки БПЛА на ивановскую Шую
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Один человек пострадал в результате атаки украинских БПЛА на город Шуя в Ивановской области. По данным SHOT, женщина находилась дома, когда недалеко от него упал сбитый беспилотник, взрывной волной выбило окна. У пострадавшей — ранение осколком стекла.
Сейчас женщину везут в больницу, чтобы наложить швы.
Напомним, что утром 16 апреля несколько украинских беспилотников «Лютый» были замечены над городом Шуя в Ивановской области. Один из БПЛА нёс на себе осколочно-фугасный снаряд со взрывчаткой массой около 60 кг. Всего же, согласно сводке Минобороны РФ, над регионом сбито 7 украинских дронов за полтора часа.