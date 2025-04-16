СК возбудил дело об убийстве украинскими солдатами трёх жителей хутора Колмаков
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Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трёх мирных жителей хутора Колмаков в Курской области. Об этом сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Новые факты преступлений ВСУ установили военные следователи, работая с эвакуированными из Суджанского района. Одна из женщин рассказала, что в январе 2025 года украинские военнослужащие убили троих её родственников, укрывавшихся в жилом доме.
«В ходе следственных мероприятий были получены доказательства, подтверждающие причастность украинских военных к данному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы, а также запланировано проведение опознания тел погибших», — сообщила Петренко.
Хутор расположен в Суджанском районе Курской области. Согласно переписи населения 2010 года, в нём проживали 79 человек.
Ранее эвакуированные из Суджи россияне рассказали, как ВСУ травили мирных людей газом и обстреливали подвалы, где прятались пенсионеры. Кроме того, украинские солдаты активно грабили мирных жителей Суджи в Курской области. Бойцы ВСУ получали «билеты» на грабёж, въезжали на российскую территорию через КПП и забирали деньги, технику, украшения, мебель, сантехнику, машины, продукты и даже детские игрушки.