Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства украинскими боевиками трёх мирных жителей хутора Колмаков в Курской области. Об этом сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Новые факты преступлений ВСУ установили военные следователи, работая с эвакуированными из Суджанского района. Одна из женщин рассказала, что в январе 2025 года украинские военнослужащие убили троих её родственников, укрывавшихся в жилом доме.

«В ходе следственных мероприятий были получены доказательства, подтверждающие причастность украинских военных к данному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы, а также запланировано проведение опознания тел погибших», — сообщила Петренко.

Хутор расположен в Суджанском районе Курской области. Согласно переписи населения 2010 года, в нём проживали 79 человек.