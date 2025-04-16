Стало известно, откуда запускались дроны ВСУ, атаковавшие Ивановскую область

Беспилотники преодолели около 850 километров, двигаясь друг за другом на определённом расстоянии на высоте 2,5 тысячи метров, при этом их маршрут пролегал вдоль границ областей. В ходе атаки один из дронов не сработал как положено — его боезаряд впоследствии был уничтожен российскими силовиками.