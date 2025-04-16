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Регион
16 апреля, 09:25

Стало известно, откуда запускались дроны ВСУ, атаковавшие Ивановскую область

Атаковавшие Ивановскую область дроны ВСУ запускались из Сумской области

Боевой беспилотник (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Боевой беспилотник (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Атаковавшие Ивановскую область дроны ВСУ запускались из Сумской области, предположительно с позиции, расположенной в 40 километрах от российско-украинской границы, сообщает SHOT.

Беспилотники преодолели около 850 километров, двигаясь друг за другом на определённом расстоянии на высоте 2,5 тысячи метров, при этом их маршрут пролегал вдоль границ областей. В ходе атаки один из дронов не сработал как положено — его боезаряд впоследствии был уничтожен российскими силовиками.

Выросло число пострадавших при налёте роя дронов с 60 кг взрывчатки на Шую
Выросло число пострадавших при налёте роя дронов с 60 кг взрывчатки на Шую

Напомним, сегодня утром над городом Шуя в Ивановской области показались украинские БПЛА модели «Лютый». Беспилотники были оснащены зарядами осколочно-фугасного типа с 60 килограммами взрывчатки. В МО РФ сообщали, что за полтора часа над регионом были сбиты семь дронов. Взрыв одного из них сняли на видео.

Юрий Лысенко
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