Стало известно, откуда запускались дроны ВСУ, атаковавшие Ивановскую область
Атаковавшие Ивановскую область дроны ВСУ запускались из Сумской области
Боевой беспилотник (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Атаковавшие Ивановскую область дроны ВСУ запускались из Сумской области, предположительно с позиции, расположенной в 40 километрах от российско-украинской границы, сообщает SHOT.
Беспилотники преодолели около 850 километров, двигаясь друг за другом на определённом расстоянии на высоте 2,5 тысячи метров, при этом их маршрут пролегал вдоль границ областей. В ходе атаки один из дронов не сработал как положено — его боезаряд впоследствии был уничтожен российскими силовиками.
Напомним, сегодня утром над городом Шуя в Ивановской области показались украинские БПЛА модели «Лютый». Беспилотники были оснащены зарядами осколочно-фугасного типа с 60 килограммами взрывчатки. В МО РФ сообщали, что за полтора часа над регионом были сбиты семь дронов. Взрыв одного из них сняли на видео.