Выросло число пострадавших при налёте роя дронов с 60 кг взрывчатки на Шую
Два человека пострадали при налёте семи украинских БПЛА на Ивановскую область
Фото © SHOT
Два человека пострадали в результате налёта роя из семи украинских БПЛА самолётного типа на Шую в Ивановской области. Погибших нет, эвакуация на время отражения атаки не объявлялась, сообщает оперштаб региона.
«Погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь. Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий», — сказано в телеграм-канале областного правительства.
По данным Минобороны РФ, с 08:00 по 09:40 мск средства ПВО уничтожили над регионом семь украинских беспилотников. В городе Шуе была объявлена опасность атаки БПЛА и перекрыт участок улицы.
Напомним, что 16 апреля утром над Шуей сняли на видео украинские беспилотники «Лютый». Дроны был оснащены осколочно-фугасными снарядами с 60 кг взрывчатки. По информации Министерства обороны РФ, за полтора часа над областью было уничтожено семь украинских беспилотников. Взрывчатка на одном из дронов не сдетонировала, взрыв другого беспилотника попал на видео.