Выросло число пострадавших при налёте роя дронов с 60 кг взрывчатки на Шую

Два человека пострадали в результате налёта роя из семи украинских БПЛА самолётного типа на Шую в Ивановской области. Погибших нет, эвакуация на время отражения атаки не объявлялась, сообщает оперштаб региона.

«Погибших нет, двум легко пострадавшим оказана медпомощь. Система оповещения отработала штатно. Эвакуация не объявлялась. Специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий», — сказано в телеграм-канале областного правительства.