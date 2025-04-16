Тяжёлую военную технику вывели на улицы Шуи во время воздушной атаки

В городе Шуя Ивановской области объявлена воздушная тревога и опасность атаки БПЛА. Администрация попросила жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и по возможности спуститься на нижние этажи здания.

«На улицу не выходить! В общеобразовательных учреждениях отменяется вторая смена, так же секции и кружки! Все службы работают в усиленном режиме!», — говорится в сообщении городской мэрии.