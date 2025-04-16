Тяжёлую военную технику вывели на улицы Шуи во время воздушной атаки
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В городе Шуя Ивановской области объявлена воздушная тревога и опасность атаки БПЛА. Администрация попросила жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и по возможности спуститься на нижние этажи здания.
«На улицу не выходить! В общеобразовательных учреждениях отменяется вторая смена, так же секции и кружки! Все службы работают в усиленном режиме!», — говорится в сообщении городской мэрии.
Там пояснили, что на дороги города вывели тяжёлую военную технику, улица Генерала Белова от переулка Проточный до улицы Свердлова перекрыта в результате воздушной тревоги из-за налёта БПЛА. Этот участок примыкает к Южному городку.
Напомним, что 16 апреля утром над Шуей были зафиксированы украинские беспилотники «Лютый». Дроны был оснащены осколочно-фугасными снарядами с 60 кг взрывчатки. По информации Министерства обороны РФ, за полтора часа над областью было уничтожено семь украинских беспилотников. Взрывчатка на одном из дронов не сдетонировала, взрыв другого беспилотника попал на видео.