Актёра Алфёрова из-за бюрократии могут похоронить в Болгарии как безродного

Звезда фильма «Солнечный удар» Владимир Алфёров, скончавшийся в начале марта в Болгарии, до сих пор не похоронен из-за бюрократических сложностей. Как рассказала его невеста Людмила Щепеткова, местные власти не могут передать тело, поскольку у актёра не осталось официальных родственников.

«Своих детей у него официально нет… Мы с ним не успели оформить отношения, поэтому по закону я ему никто. <...> Знаете, это так больно, скоро 40 дней будет, а он так и не похоронен», — рассказала она в беседе с aif.ru.

Болгарские власти отправили запрос в Узбекистан в надежде найти родственников. Ответа до сих пор нет. Если семью покойного не найдут, то болгарские власти могут принять решение о захоронении Алфёрова, как безродного.