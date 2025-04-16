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16 апреля, 10:09

«Продолжает линию Байдена»: Политолог объяснил слова Трампа о «дедлайне для Путина»

Эксперт Светов: Трамп продолжает политику Байдена по принуждению РФ из-за Киева

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп продолжает политику экс-главы Белого дома Джо Байдена по принуждению России в вопросе украинского урегулирования. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.

«К сожалению, Трамп продолжает линию Байдена, направленную на принуждение России. Кроме того, нового главу Белого дома упрекают в том, что он демонстрирует слабину в переговорах с Москвой, не используя козыри, которые есть у Вашингтона. Именно поэтому на днях Трамп продлил антироссийские санкции, которые были введены Байденом», — подчеркнул эксперт в беседе с Инфо24.

Светов дополнил, что в скором времени США могут существенно нарастить поставки оружия Украине, а также усилить санкционное давление на РФ, если Путин не уложится в установленный республиканцем срок. Вместе с тем Вашингтон может попытаться блокировать экспорт российской нефти, отметил специалист.

«Посмотрите на действия Эстонии, которая приняла закон о разрешении топить «подозрительные» торговые суда, а затем арестовала танкер, следовавший в российский порт Усть-Луга», — напомнил политолог.

В графике Путина на ближайшие дни нет созвонов с заговорившим о «‎дедлайне» Трампом
В графике Путина на ближайшие дни нет созвонов с заговорившим о «‎дедлайне» Трампом

Напомним, ранее президент США поставил «дедлайн» для российского коллеги Владимира Путина по прекращению огня на Украине. При этом глава Белого дома не назвал конкретную дату, объяснив это деликатностью вопроса в дипломатическом плане.

Дарья Нарыкова
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