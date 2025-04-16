«Продолжает линию Байдена»: Политолог объяснил слова Трампа о «дедлайне для Путина»

Президент США Дональд Трамп продолжает политику экс-главы Белого дома Джо Байдена по принуждению России в вопросе украинского урегулирования. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.

«К сожалению, Трамп продолжает линию Байдена, направленную на принуждение России. Кроме того, нового главу Белого дома упрекают в том, что он демонстрирует слабину в переговорах с Москвой, не используя козыри, которые есть у Вашингтона. Именно поэтому на днях Трамп продлил антироссийские санкции, которые были введены Байденом», — подчеркнул эксперт в беседе с Инфо24.

Светов дополнил, что в скором времени США могут существенно нарастить поставки оружия Украине, а также усилить санкционное давление на РФ, если Путин не уложится в установленный республиканцем срок. Вместе с тем Вашингтон может попытаться блокировать экспорт российской нефти, отметил специалист.

«Посмотрите на действия Эстонии, которая приняла закон о разрешении топить «подозрительные» торговые суда, а затем арестовала танкер, следовавший в российский порт Усть-Луга», — напомнил политолог.