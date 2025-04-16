«Продолжает линию Байдена»: Политолог объяснил слова Трампа о «дедлайне для Путина»
Эксперт Светов: Трамп продолжает политику Байдена по принуждению РФ из-за Киева
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп продолжает политику экс-главы Белого дома Джо Байдена по принуждению России в вопросе украинского урегулирования. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.
«К сожалению, Трамп продолжает линию Байдена, направленную на принуждение России. Кроме того, нового главу Белого дома упрекают в том, что он демонстрирует слабину в переговорах с Москвой, не используя козыри, которые есть у Вашингтона. Именно поэтому на днях Трамп продлил антироссийские санкции, которые были введены Байденом», — подчеркнул эксперт в беседе с Инфо24.
Светов дополнил, что в скором времени США могут существенно нарастить поставки оружия Украине, а также усилить санкционное давление на РФ, если Путин не уложится в установленный республиканцем срок. Вместе с тем Вашингтон может попытаться блокировать экспорт российской нефти, отметил специалист.
«Посмотрите на действия Эстонии, которая приняла закон о разрешении топить «подозрительные» торговые суда, а затем арестовала танкер, следовавший в российский порт Усть-Луга», — напомнил политолог.
Напомним, ранее президент США поставил «дедлайн» для российского коллеги Владимира Путина по прекращению огня на Украине. При этом глава Белого дома не назвал конкретную дату, объяснив это деликатностью вопроса в дипломатическом плане.