Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 10:04

Песков: Продлевая мобилизацию, Киев пытается сохранить свою шаткую конструкцию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Киевские власти, продлевая режим всеобщей мобилизации и военного положения, стремятся удержать свою шаткую систему. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очевидно, что киевский режим пытается сохранить свою нестабильную конструкцию», — прокомментировал он решение украинской стороны.

В Раде разоблачили желание Зеленского стать во главе анти-трамповской коалиции
В Раде разоблачили желание Зеленского стать во главе анти-трамповской коалиции

Ранее Верховная рада одобрила представленный Владимиром Зеленским законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года. По данным украинских СМИ, очередное продление этих мер фактически замораживает политическую ситуацию в стране на ближайшие месяцы. Главу киевских властей обвиняют в стремлении избежать проведения выборов.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar