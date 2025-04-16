Песков: Продлевая мобилизацию, Киев пытается сохранить свою шаткую конструкцию
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Киевские власти, продлевая режим всеобщей мобилизации и военного положения, стремятся удержать свою шаткую систему. Об этом заявил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очевидно, что киевский режим пытается сохранить свою нестабильную конструкцию», — прокомментировал он решение украинской стороны.
Ранее Верховная рада одобрила представленный Владимиром Зеленским законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года. По данным украинских СМИ, очередное продление этих мер фактически замораживает политическую ситуацию в стране на ближайшие месяцы. Главу киевских властей обвиняют в стремлении избежать проведения выборов.