Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинский парламент не способен принимать решения без участия бывших членов запрещённой в стране «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Таким образом он отреагировал на обвинения со стороны спикера Рады Руслана Стефанчука, который накануне голосования по вопросу очередного продления военного положения и мобилизации обвинил несогласных депутатов в сотрудничестве с российскими властями.

«Хочу ответить Стефанчуку… ОПЗЖ до сих пор присутствует в парламенте, и без них власть не способна принять ни одного решения», — написал Гончаренко у себя в соцсетях.

Напомним, что ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко** также обвинил Владимира Зеленского в узурпации власти под прикрытием военного положения. По его словам, глава государства злоупотребляет своими полномочиями. Депутаты от партии Порошенко, включая Гончаренко, заявили, что не будут поддерживать продление сроков военного положения. Однако это не помогло, и сегодян Верховная рада одобрила представленный Владимиром Зеленским законопроект о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — с 9 мая по 6 августа 2025 года.