Вырезали глаза и искромсали ножом: Подростки устроили кровавую расправу в Ивано-Франковске

Тело жертвы обнаружили на окраине города. Двое подозреваемых уже были задержаны. В местных пабликах сообщают, что убийцы вырезали парню глаза и нанесли десятки ударов ножом, записывая расправу на видео.

Проклятые кредиты и домашний тиран: Почему московская школьница зарезала отца и что её ждёт

Проклятые кредиты и домашний тиран: Почему московская школьница зарезала отца и что её ждёт

Ранее Life.ru рассказывал о происшествии в Челябинске — там напившийся до невменяемого состояния мужчина напал с ножом на 11-летнего мальчика, с которым даже не был знаком. Он успел нанести несколько ударов, но на помощь ребёнка пришёл прохожий. Позже появилось фото нападавшего.