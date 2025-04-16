Вырезали глаза и искромсали ножом: Подростки устроили кровавую расправу в Ивано-Франковске
В Ивано-Франковске трое несовершеннолетних зарезали 19-летнего парня
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В украинском Ивано-Франковске трое подростков зарезали 19-летнего парня. О ситуации уведомила пресс-служба областной полиции в соцсетях.
Тело жертвы обнаружили на окраине города. Двое подозреваемых уже были задержаны. В местных пабликах сообщают, что убийцы вырезали парню глаза и нанесли десятки ударов ножом, записывая расправу на видео.
Ранее Life.ru рассказывал о происшествии в Челябинске — там напившийся до невменяемого состояния мужчина напал с ножом на 11-летнего мальчика, с которым даже не был знаком. Он успел нанести несколько ударов, но на помощь ребёнка пришёл прохожий. Позже появилось фото нападавшего.