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16 апреля, 13:00

Вырезали глаза и искромсали ножом: Подростки устроили кровавую расправу в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске трое несовершеннолетних зарезали 19-летнего парня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

В украинском Ивано-Франковске трое подростков зарезали 19-летнего парня. О ситуации уведомила пресс-служба областной полиции в соцсетях.

Тело жертвы обнаружили на окраине города. Двое подозреваемых уже были задержаны. В местных пабликах сообщают, что убийцы вырезали парню глаза и нанесли десятки ударов ножом, записывая расправу на видео.

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Ранее Life.ru рассказывал о происшествии в Челябинске — там напившийся до невменяемого состояния мужчина напал с ножом на 11-летнего мальчика, с которым даже не был знаком. Он успел нанести несколько ударов, но на помощь ребёнка пришёл прохожий. Позже появилось фото нападавшего.

Юрий Лысенко
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