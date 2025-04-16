«Папы тоже устают»: Эксперт раскритиковал идею отпускать россиянок с работы пораньше
Профессор Сафонов счёл дискриминацией идею сократить рабочий день для женщин
И мужчины, и женщины устают на работе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Инициатива сократить рабочий день для женщин на один час является дискриминацией против мужчин, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он подчеркнул в беседе с радио «Комсомольская правда», что «папы тоже на работе устают». Кроме того, работодатели могут быть против данной идеи.
«У нас есть ещё и сторона работодателей, которая сразу же, так сказать, негативно отреагирует на такого рода предложения. <...> Будут обходить это предложение при помощи увеличенной нормы сверхнормативной работы», — отметил эксперт.
Напомним, ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день для женщин на час ради демографии. Депутат Игорь Антропенко отметил, что заботы о семье и доме зачастую вынуждают женщин уходить с работы. По его словам, многие мамы не успевают отводить детей в кружки и секции. В СЖР выступили против этой идеи. Руководитель общественной организации Екатерина Лахова призвала более системно отнестись к проблеме.