«Папы тоже устают»: Эксперт раскритиковал идею отпускать россиянок с работы пораньше

Инициатива сократить рабочий день для женщин на один час является дискриминацией против мужчин, заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он подчеркнул в беседе с радио «Комсомольская правда», что «папы тоже на работе устают». Кроме того, работодатели могут быть против данной идеи.

«У нас есть ещё и сторона работодателей, которая сразу же, так сказать, негативно отреагирует на такого рода предложения. <...> Будут обходить это предложение при помощи увеличенной нормы сверхнормативной работы», — отметил эксперт.