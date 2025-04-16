«Извольте стать русским»: Политолог раскрыл, как урегулировать ситуацию с мигрантами в РФ

Россия находится на миграционно-демографическом перепутье. Об этом заявил политолог Илья Ухов изданию «Взгляд», подчеркнув, что вопросы миграции активно обсуждаются в обществе, а также напомнив о высказывании патриарха Кирилла. Он говорил об угрозах для национальной идентичности, возникающих из-за неконтролируемой миграции из регионов, не относящихся к традиционному этно-религиозному контексту православной христианской и европейской цивилизации.

«Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберём? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?» — отметил Ухов.

По его мнению, термин «многонациональный народ России» часто используется лоббистами диаспор, чтобы оправдать приток миллионов людей из этносов, не являющихся коренными для страны. Эти иностранцы формируют свои собственные структуры власти, теневые финансовые системы и сети услуг общественного питания, проживания и досуга.

Политолог отметил, что это лишь малая часть проблемы. На самом деле в России существует неподконтрольный экономический сектор, который не участвует в официальном налоговом обороте и приносит десятки миллиардов рублей прибыли, что видно по объёмам денежных переводов в Центральную Азию.

Он также указал на тенденцию к игнорированию этих проблем на уровне среднего и низкого менеджмента. Что касается подхода к решению экономических вопросов, политолог предложил внедрить систему вахтового целевого набора со строгим контролем и ограничениями на перемещение семей и получение гражданства. Если иностранец намерен переехать в Россию, то должен обладать востребованными профессиональными навыками и быть готовым интегрироваться в российское общество. При этом не должно быть попыток навязывать свои традиции и обычаи в российских населенных пунктах.

«Хочешь переезжать в Россию на ПМЖ — изволь стать русским. По культуре, языку и вере. Вера должна играть все большую роль в ассимиляции миграционных потоков», — считает Ухов.

Согласно мнению политолога, для достижения гармонии в миграционной политике России в современных условиях необходимо перейти к системе вахтового набора без семей, пересмотреть подходы к выдаче гражданства, отказаться от многонациональной риторики и идеологии, а также сделать акцент на русской этно-культурной матрице для тех, кто хочет жить в стране.