Путин оставил автограф на каске в МГТУ им. Баумана

Президент России Владимир Путин во время посещения Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана оставил автограф на белой инженерной каске. Это оказалось доброй традицией одного из старейших высших учебных заведений страны.

Обычно выпускники вуза ждут в коридорах любимых преподавателей и ректора, чтобы они оставили на память свои подписи и пожелания прямо на каске. А ещё одна «бауманская» традиция гласит — не примеряйте касок, пока не сдадите государственные экзамены.