Синдром отмены: В День кофе врач объяснила, почему не стоит резко отказываться от любимого капучино

Международный день кофе отмечается ежегодно 17 апреля. Этому празднику мы обязаны итальянцам. У них праздник называется День эспрессо (от итал. espresso — «выдавленный»), история которого началась в 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачилле Гаджиа получил патент на производство кофеварок. Споры о том, вреден этот напиток или нет, не утихают много лет, но вот с чем может столкнуться кофеман, если резко откажется от любимого эспрессо, — об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Есть научные данные, которые говорят о том, что у людей, которые злоупотребляют кофе, особенно на фоне нарушенного режима труда и отдыха, резкий отказ от напитка может иногда сопровождаться физическими и психическими симптомами, связанными с отменой кофеина. То есть развивается синдром отмены кофе.

Это состояние может возникнуть уже через несколько часов, когда организм будет требовать новую дозу кофеина потому, что ему необходима подзарядка. Пик может наступить уже на первый-второй день. Как правило, во время приступа беспокоит тревога, усталость, сонливость. Человек страдает от усиления или появления головных болей. Среди частых симптомов есть раздражительность, очень сильное снижение когнитивных функций, то есть нет фокуса, внимания, расторможенность, человек не может сконцентрироваться на каких-то действиях, ухудшается настроение, оно нестабильное. Диетолог Нурия Дианова

Для улучшения состояния здоровья собеседница Life.ru советует проанализировать свои привычки: сколько кофе вы пьёте, как спите, какой у вас водный режим и режим питания. Начните с уменьшения потребления кофе вдвое. Например, если вы пьёте десять чашек, сократите до пяти. Не стоит резко ограничивать себя до одной-двух чашек — это индивидуально.

«Чрезмерное употребление кофе может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте, вызывая изжогу и рефлюксную болезнь. Также важно следить за тем, с чем вы пьёте кофе: часто это сладости, которые приводят к набору веса из-за пустых калорий. Постепенно вводите в рацион сложные углеводы и избегайте добавленного сахара», — предупреждает врач.

Ещё один совет: рассмотрите возможность замены обычного кофе на декофеинизированный или альтернативные напитки, такие как цикорий или ячмень. Это поможет сохранить привычный вкус без избыточного кофеина, который может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.